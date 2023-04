Il 22 aprile una degustazione di vini veneti all’Enoteca di Chiavazza “Symposium Wine Training”

All’Enoteca chiavazzese “Symposium Wine Training” partirà, da questo mese, una serie di degustazioni di vini delle varie Regioni italiane; la prima, proposta per sabato 22 aprile, sarà una serata dedicata a 4 vini del territorio veneto, partendo da una bolla trevigiana di rosé, attraversando il Montello con i suo caratteristici vini autoctoni e tagli bordolesi, finendo in Valpolicella con i suoi vini famosi in tutto il mondo.



Il costo della degustazione è di 15 euro a persona e, per chi lo desidera, saranno preparati deliziosi taglieri con prodotti tipici. É gradita la prenotazione.



L’enoteca sta inoltre raccogliendo le iscrizioni per il prossimo corso di avvicinamento al mondo del vino, che partirà nel mese di maggio.



Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 015 0155072 - 335 5982038 (WhatsApp) - sywinetr@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508