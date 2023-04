Mario Deaglio ospite di "Dialoghi con la modernità"

Lunedì 17 aprile alle ore 18.00 presso la Camera del Lavoro di Biella è programmato il secondo incontro dei Dialoghi con la modernità organizzati da CGIL Biella e Centro Documentazione Adriano Massazza Gal.

La prima serata ha visto come protagonista il professor Claudio Emanuele Felice che, da economista e storico dell’economia ha spiegato le motivazioni, le principali caratteristiche e i possibili rischi delle politiche economiche che le Destre europee e mondiali stanno mettendo in atto per rispondere al complesso e contraddittorio quadro economico e sociale nel quale viviamo.

Il testimone e il compito di fornire chiavi di lettura alla contemporaneità passa per la seconda serata al prof. Mario Deaglio, professore emerito presso il dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche dell’Università di Torino che per l’occasione terrà una conferenza su “Lavoro, sindacato e futuro”; per il prof. Deaglio si tratta della seconda presenza ai Dialoghi, era infatti intervenuto nel 2013 alla prima edizione.

Lunedì 17 aprile il professor Deaglio porterà il suo contributo su un tema di grandissima attualità. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’accelerazione delle trasformazioni del mondo del lavoro e il futuro probabilmente vedrà amplificarsi questo fenomeno.

L’evoluzione digitale - è di questi giorni riemerso il tema della IA e del suo impatto sul mondo del lavoro - la transizione ecologica, la globalizzazione produttiva messa in discussione da Covid e crisi internazionali sono elementi che impattano fortemente sul mondo del lavoro, lo trasformano radicalmente. Alcuni lavori probabilmente sono destinati a sparire altri nuovi ad emergere. Si dice che le trasformazioni vanno governate e che la tecnologia non è mai neutra; in un mondo così magmatico il sindacato è di fronte a un nuovo scenario, rispetto al quale necessariamente si troverà a doversi ripensare.