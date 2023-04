I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 14, 15 e 16 aprile

Venerdì 14 aprile

- Biella, inaugurazione mostra Stati d'Infanzia alle 18 a Palazzo Gromo Losa

- Pollone, 44° Esposizione della Pezzata Rossa d’Oropa, dalle 20 in piazza San Rocco con il bel tempo, oppure in oratorio in caso di pioggia, cena e grande festa

- Coggiola, alla Chiesa di San Giorgio, esibizione organistica del Maestro Giuseppe Radini, seguiranno le “Cronache dal Gabbiet al Cavallero” di Tiziano Bozio Madè. Alle 21

- Occhieppo Inferiore, "Questo inesorabile tempo che ci sfugge tra le dita" è il titolo della lezione del corso di avvicinamento all'astronomia, organizzato da Unione Biellese Astrofili, alle 20:45 all'Osservatorio Astronomico di Cascina San Clemente

- Portula, dalle 18:30 alle 19:30, si terrà il meeting “Disposizione anticipata di trattamento (D.A.T.) aspetti etici e deontologici” nella Sala Teatro in frazione Granero. I relatori presenti saranno: il Dott. Germano Giordano, medico legale e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Vercelli.

Sabato 15 aprile

- Biella, inaugurazione Cascina Oremo, 9.00 - 11.40 Saluti istituzionali, Tavola rotonda “Cascina Oremo: un luogo generativo per le persone con le persone” e presentazione servizi a Città Studi, 12.00 Taglio del nastro, 14.00 - 17.00 Visita per scoprire i 4 centri di Cascina Oremo, 17.30 Arrivo della fiaccola “Torch Run” e accensione del Tripode

- Vigliano, in biblioteca dalle 10,00 alle 12,00 Laboratorio di Arteterapia

- Gaglianico alle 21 spettacolo auditorium "Al mat dal gratagamule" entrata a offerta libera

- Biella, alle 11.00 nella Biblioteca “Rosalia Aglietta Anderi” incontro di formazione per adulti con la logopedista Anna Zana "I libri in CAA come strumento per lo sviluppo del linguaggio".

- Biella, gli studenti del Liceo Sella guideranno il pubblico alla scoperta dei loro elaborati al museo del territorio alle 14,30 inaugurazione mostra "Accademia Z - gli studenti salgono in cattedra"

- Candelo, alle ore 17:00, inaugurazione a Candelo di mostra “Memorie della Resistenza (1943-1945)”

- Castellengo, spettacolo Teatrando, dalle ore 19.30 alle 21.30

- Candelo, via Matteotti 48 La storia di Margheritin e Barba Lù, teatro dei burattini dalle 15 alle 16,30.

- Cavaglià, alle 10.30 nella Sala Convegni dell’edificio Aquila, “Aperitivo con l’autore” Silvia Grua presenterà il suo libro «I colori della salita - Ho sorriso alla vita pedalando fino al tetto del mondo», edito da Capovolte.

- Cossato, Sala Pizzaguerra, Via Ranzoni, 28 Meet the writer - Valentina Petri dalle 16 alle 18 Incontro con l'autrice sul tema della scuola e dell'attualità.

- Occhieppo Inferiore, a “Aprile in Musica” il gruppo vocale Voceversa alle ore 21 presso la Chiesa di San Clemente.

- Biella, alle 21 al teatro parrocchiale di Chiavazza per “Omaggio a Teatro” la compagnia teatrale Passe-partout di Aosta metterà in scena la pièce: “Tute blu! In missione per conto di Dio!”. Si tratta di un evento raccolta fondi di Fondazione Angelino

- Gaglianico, Campo “Miller Rava”, 1a giornata CAMPIONATO PROVINCIALE RAGAZZI / E Approvazione Fidal Piemonte n. 140/pista/2023. Ritrovo ore 13.30 - Inizio gare Ore 14.30

- Roppolo, alle 21, presso la chiesa parrocchiale concerto speciale che, con immagini e storia, racconterà la nascita della Fanfara degli Alpini in occasione dei suoi 20 anni

- Cavaglià, alle ore 10.30 nella Sala Convegni dell’edificio Aquila, la ciclista e podista Silvia Grua presenterà il suo libro «I colori della salita - Ho sorriso alla vita pedalando fino al tetto del mondo»

- Ronco, inaugurazione mostra Acquerellando di Paola Merlin presso la Pro Loco alle ore 16.00 e la mostra resterà aperta fino alle 19.00 Domenica 16 aprile 2023: ore 10:00-12:30 e 14:00-19:00

- Biella, dalle 21 concerto di Roberto Menabò, nel Teatro dell'Opificiodellarte

Domenica 16 aprile

- Biella, Open day Cascina Oremo 09.30 - 12.30 Visita per scoprire i 4 centri di Cascina Oremo

- Ponderano, i ragazzi del Direttivo dell’Associazione I Rioni di Ponderano ripropongono “PuliAmo Ponderano”, ritrovo alle 9 davanti la Sala delle Associazioni a Ponderano, Strada Antica per Biella n. 1,

- Biella - Graglia, 21a Riedizione Biella/Santuario di Graglia, km. 11,3, Corsa podistica su strada 11,300 km. Ritrovo: Apertura Iscrizioni fino alle 9.30, Ore 9.45 PARTENZA Piazzale Casalegno (via Lamarmora).

- Crocemosso, seconda camminata di primavera ritrovo 9,30 partenza alle 10 dalla pro loco, camminata non competitiva

- Cossato, a la Spolina, "Coppa Italia Giovani" (dai 6 ai 15 anni). Ritrovo dalle ore 8.30. Ritiro pettorale entro le ore 9.30 inizio gara ore 10.00

- Vigliano, la sede di Vigliano compie 40 anni: alle 9.30, sede Viale Alpini d’Italia 5, alzabandiera. A seguire, sfilata lungo via Dante, via Milano e viale della Rimembranza, accompagnati dalla Fanfara Alpina Tridentina “Walter Smussi”. Alle 10.30, alla Chiesa di Santa Maria Assunta avrà luogo la santa messa solenne. Poi sfilata di ritorno verso la sede con pranzo sociale alle 12.30

- Biella, l ‘Associazione FerroviaBiellaOropa organizza la Passeggiata sulla Tramvia Biella-Oropa. Il ritrovo previsto al piazzale delle cave di Favaro alle ore 10.00. Partenza ore 10.15. L'arrivo è previsto ad Oropa per le ore 12.00.

- Oropa, sarà nuovamente possibile salire sulla maestosa cupola della Basilica Superiore di Oropa che si innalza da terra per oltre 80 metri dalle ore 15

- Roppolo, alle 10 Santa Messa, con sfilata finale al Parco della Rimembranza per festeggiare i 20 anni della Fanfara degli Alpini

- Pollone, 44° Esposizione della Pezzata Rossa d’Oropa, dalle 9,30 una quindicina di allevatori biellesi, allineeranno nel piazzale parcheggio Parco Burcina, alle 12 premiazione espositori, dalle 12,30 pranzo in piazza.

- Biella, gli studenti del Liceo Sella guideranno il pubblico alla scoperta dei loro elaborati al museo del territorio

- Valdilana, il “negozio del baratto”, Uso e Riuso, allestirà sotto i portici del Centro Zegna, a Trivero Valdilana, l’esposizione dei migliori capi della stagione estiva dalle 14 alle 17,30.

- Biella, Raduno Internazionale delle Fiat 500-Città di Biella, festa del ventennale del Club. Ritrovo in piazza Martiri della Libertà dalle 8,30; 11,30 sfilata per Biella con destinazione Verrone dove ci sarà pranzo.

- Castellengo, spettacolo Teatrando, domenica 16 dalle ore 16.30 alle 18.30

- Candelo, Via Cimitero 2, La Savana Biellese in bici: tra castelli, vigneti e tracce di mare dalle dalle 9.30 alle 16.30

- Vigliano, via Cascine 5, L'Alchimia di SoleLuna

- Cerrione, alla Tenuta Castello l'associazione A.L.I.Ce. l'associazione per la lotta contro l'ictus, con Lumen, inaugurerà una mostra di fotografie a cura di Claudia Ghiraldello alle 17,30.

- Masserano, l’ Associazione Pubblica Assistenza Cuore (Apac ODV) ) di Borgo d’Ale alle 15.00 inaugurerà a Masserano una nuova sede in Frazione Perini, 2.