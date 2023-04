Collezione Marazzato, nuovo porte aperte dedicato ad Alfa Romeo il 15 aprile a Stroppiana: ecco i temi del convegno

Il terzo appuntamento del 2023 che la Fondazione Marazzato organizza nei locali dove è conservata la Collezione Marazzato concluderà il mini-ciclo dedicato ad Alfa Romeo, già protagonista dell’evento di marzo.

Sabato 15 aprile sarà infatti ancora la Casa del Biscione a venire celebrata da un’esposizione tematica di mezzi (camion, furgoni e anche auto) e da un incontro con storici, collezionisti ed esperti.

In particolare il convegno completerà l’ampia cronistoria già sviscerata nel primo incontro a tema Alfa Romeo con un nuovo approfondimento sull’autocarro Mille e altri sulla produzione di autobus e filobus e sui furgoncini.

L’esposizione tematica sarà ancora una volta completata da una raccolta di modelli in scala e da una mostra fotografica dal titolo Alfa On the road: allestita con il contributo di numerosi appassionati e collezionisti con materiale degli Anni ’60, ’70 e ’80.

Il programma della giornata inizierà, come ormai consuetudine, alle 10:00 con l’apertura dei cancelli e includerà per l’intera giornata la possibilità di visite libere o guidate agli oltre 250 mezzi della collezione e la partecipazione dei visitatori a brevi giri su alcuni mezzi storici nell’area esterna del complesso.

Tutti gli “Alfisti” possono far diventare la loro vettura parte della manifestazione: basterà recarsi all’interno della struttura e seguire le indicazioni del personale interno.

Tra le iniziative di contorno si conferma la presenza della postazione con visori VR, tramite i quali si può vivere virtualmente l’esperienza della guida di un mezzo d’epoca in un’ambientazione storica, l’area ristoro con specialità locali e la zona gioco dedicata ai più piccoli.

I prossimi eventi si sposteranno invece su focus molti diversi: l’appuntamento successivo è per il 14 maggio, con un nuovo "porte aperte" dedicato a Vespa e Apecar. Nel frattempo sarà la Collezione a “spostarsi” con la partecipazione di alcuni mezzi a una serie di eventi, fiere e manifestazioni.

Di seguito il programma dettagliato della giornata:

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:30 convegno con tavola rotonda. Relatori e interventi:

- Massimo Condolo, giornalista Moderatore

- Lorenzo Ardizio, curatore Museo storico Alfa Romeo, L’avventura industriale Alfa oltre le vetture

- Riccardo Caporali, storico, L’Alfa Romeo Mille

- Simone Schiavi, storico, Gli autobus e i filobus Alfa Romeo

- Marco Mottini, storico, Romeo e F12

- Mauro Strobino, imprenditore e autista: "Ricordi sull'Alfa Mille"

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 18:00 fine della manifestazione

Elenco dei veicoli esposti nella mostra tematica Furgoni e autocarri

● Alfa Romeo 455 (collezione Marazzato)

● Alfa Romeo Mille (collezione Marazzato)

● Alfa Romeo autobus 902 (collezione Alfa Blue Team)

● Alfa Romeo A12 (collezione Marazzato)

● Alfa romeo 6C 2500 Coloniale (collezione Righini) Autovetture

● Alfa Romeo 1750 (collezione Marazzato)

● Alfa Romeo GT Junior (collezione Marazzato)

● Alfa Romeo GTV (collezione Marazzato)

● Alfa Romeo Spider (collezione Marazzato)

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

Per info:mezzistorici@gruppomarazzato.com +39 0161320311FB Marazzato mezzi storici