“Startup Day Biella” 2023: le imprese del territorio a confronto con le startup innovative

Fare incontrare le startup più promettenti con imprese del territorio in cerca di soluzioni pronte all’uso che siano in grado di migliorare le loro performance. È stato questo l’obiettivo dell’edizione 2023 di “Startup Day Biella”, l’iniziativa per lo sviluppo di startup e Pmi innovative organizzata da Sellalab, Unione Industriale Biellese, Gruppo Giovani Imprenditori Biella, dpixel e Talentis - GI Startup Program.

Durante l’evento, che si è svolto ieri, giovedì 13 aprile, presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella, i numerosi imprenditori presenti hanno avuto modo di scoprire sei startup tra le più promettenti del panorama italiano, selezionate e supportate nel percorso di crescita da dpixel, il Venture Incubator del gruppo Sella, e di confrontarsi sui temi dell’open innovation e delle nuove frontiere di sviluppo del business. Dopo l’illustrazione dei progetti delle startup, gli imprenditori hanno effettuato incontri one-to-one per approfondire le soluzioni sviluppate, verificare la possibilità di adottarle nel proprio business e le opportunità di investire nelle loro attività.

"I numeri dello Startup Day confermano, anche per questa edizione, la capacità del tessuto imprenditoriale biellese di interagire con l'innovazione, per accrescerne la competitività in linea con il suo DNA innovativo – ha affermato Stefano Azzalin, Ceo di dpixel –. Siamo quindi certi che l'incontro degli imprenditori con le startup selezionate porterà beneficio tanto alle aziende quanto ai nostri innovatori. Nell’operare quotidiano osserviamo come territori come quello biellese continuino a rivolgersi alle startup, beneficiando delle loro soluzioni e tecnologie, in logica di innovazione aperta, utile e profittevole. Un’open innovation che il gruppo Sella tramite dpixel abilita in tutto il Paese e che sempre più è la chiave del successo delle imprese italiane".

"Innovazione e digitalizzazione rappresentano un potente volano per la crescita di ogni azienda, di ogni dimensione – ha dichiarato Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese e vicepresidente Uib con delega alla Digitalizzazione –. A livello locale, in questo senso le aziende hanno ancora ampi margini di sviluppo di queste potenzialità. Occasioni come lo Startup Day sono momenti preziosi per dare impulso alla open innovation e rafforzare così il tessuto imprenditoriale locale. Credo inoltre che il Biellese sia un territorio ottimale per avviare una nuova impresa, anche grazie ai partner strategici presenti, come Uib e Sellalab, che possono supportarle nella delicata fase di avvio e del loro sviluppo".

“L'obiettivo del nostro programma Talentis è proprio quello di favorire il matching tra le startup, che sono naturali provider di cambiamento, e le Pmi e le corporate italiane con l'obiettivo di favorire l’adozione di processi innovativi all'interno del sistema industriale del nostro Paese – ha dichiarato Andrea Marangione, Vicepresidente Giovani Imprenditori di Confindustria –. Perché l'innovazione è una leva fondamentale che permette alle imprese italiane di mantenere i vantaggi competitivi nei settori di eccellenza in cui già oggi sono presenti e di guadagnarne in altri, all'interno di un contesto competitivo sempre più globale”.

Durante l’incontro sono intervenuti il direttore dell’Unione Industriale Pier Francesco Corcione, il Presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese con delega alla Digitalizzazione Christian Zegna, il responsabile di Sellab e Ceo di dpixel Stefano Azzalin e il Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria Andrea Marangione.