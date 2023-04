Lessona, "Non c'è un pianeta B" al Cine Teatro Italia

Ultimo appuntamento questa sera, venerdì 14 aprile, al Cine Teatro di Lessona con la 1° Rassegna "Elio Clerico Mosina”- Il Teatro...e' cultura, organizzata dalla Filodrammatica Lessonese.

Alle 20:45, con ingresso gratuito, andrà in scena "Non c'è un pianeta B", uno spettacolo singolare e plurale allo stesso tempo con Roberto Cavallo, comunicatore ambientale di livello internazionale, che racconta la storia della sua "corsa contro i rifiuti abbandonati” nata nel 2015 come manifestazione di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti. Storia che, dopo diverse edizioni, continua tutt'oggi con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, quindi come impegno al fianco delle istituzioni.

Roberto Cavallo di volta in volta interpreta alcuni personaggi in un viaggio alla scoperta dei rifiuti abbandonati e dei piccoli gesti quotidiani che possiamo compiere per fare la differenza. Grazie al coinvolgimento del pubblico, tra reading, rievocazioni storiche e interpretazioni di personaggi impegnati nella sostenibilità e nel sociale come Charles Moore, Janez Potocnik o don Pino de Masi, e seguendo la storia di una scatoletta di acciaio che, salvata dal mare, torna a nuova vita, Cavallo ci accompagna a scoprire quanto possiamo fare per un futuro sostenibile. Per informazioni su Roberto Cavallo i link

https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Cavallo

https://keepcleanandrun.com/