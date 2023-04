Torino: Follia in Lungo Dora Savona, decine di vetri di auto spaccati

E’ un risveglio amaro quello vissuto da decine di residenti in Lungo Dora Savona. Sono circa dieci infatti le auto che sono state danneggiate nella notte tra mercoledì e giovedì, con vetri rotti e parabrezza infranti.

Vandali in azione lungo la Dora

Nessun furto, ma un’incomprensibile devastazione cieca e furiosa che si è abbattuta sulle auto in sosta nel tratto più vicino a corso Giulio Cesare. “Questi sono atti di microcriminalità che i cittadini continuamente sopportano nel silenzio istituzionale e nel falso buonismo della sinistra” attacca Daniela Rodia, consigliera della Lega in Circoscrizione 7.

“Mentre qualcuno si racconta storielle di riqualificazione, questi sono gli attuali risultati di scelte politiche incapaci incancrenite” conclude Rodia.

La polizia: "Venite a denunciare"

La polizia non è riuscita a rintracciare tutti i proprietari delle vetture danneggiate e ha lasciato degli avvisi in cui si invitano gli automobilisti a recarsi in Commissariato Dora Vanchiglia per sporgere denuncia.