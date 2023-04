Punta Rama, Torino: Portato in salvo un escursionista che ha riportato un trauma mentre era diretto al bivacco Beltrando

Si è concluso in mattinata un lungo intervento di soccorso in montagna iniziato ieri sera nella zona della Punta Rama, nel comune di Frassinetto (TO) dove un escursionista ha riportato un trauma a un arto inferiore.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 21.45, l'uomo e la sua compagna di escursione erano diretti al bivacco Beltrando, che sorge sulla sommità della Punta Rama a quota 2439 metri, dove avevano in programma di pernottare. Circa 200 metri di dislivello sotto la vetta, l'uomo ha riportato un trauma alla caviglia che gli impediva di proseguire. Il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella Centrale Operativi del 118 ha immediatamente allertato le locali stazioni del Soccorso Alpino che hanno inviato una squadra veloce a piedi in direzione dei malcapitati. Nel frattempo si è valutato con il Servizio Regionale di Elisoccorso del 118 la possibilità di attivare l'eliambulanza in volo notturno, ma le condizioni meteo avverse non hanno consentito l'operazione aerea. Mentre la prima squadra procedeva verso monte, è stata predisposta una seconda squadra con un medico e ulteriore attrezzatura alpinistica e sanitaria nell'ipotesi di dover trasportare l'infortunato verso valle.