Da un frammento di plastica e dalla vernice, Polizia Locale di Gaglianico risale all'autore di un sinistro che si è dato alla fuga, FOTO

Alle ore 08:00 di oggi venerdì 14 aprile si è presentato presso il Comando della Polizia Locale di Gaglianico un giovane cittadino residente in via XX Settembre, il quale chiedeva assistenza in quanto la sua autovettura Mercedes classe A era stata gravemente danneggiata nel corso della nottata. Il giovane non era neppure riuscito a recarsi al lavoro in quanto l'auto presentava danni così importanti da impedirne l’utilizzo. L’autore del sinistro si era dato presumibilmente alla fuga e nessuno dei residente nel vicino condominio era in grado di riferire elementi utili.

Sul posto si è recata l' autopattuglia che ha accertato la fondatezza della segnalazione e, in particolare, che l’autovettura del malcapitato era stata urtata posteriormente e scaraventata ad alcuni metri di distanza contro un parapedoni.

Premesso che l’area non è direttamente coperta dal sistema di videosorveglianza, è comunque iniziata una complessa attività di indagine partendo dai pochi elementi a disposizione della polizia locale: sono stati considerati tutti i veicoli transitati durante la fascia oraria tra la mezzanotte e le 05:00 del mattino, inoltre è stato esaminato un frammento di plastica ed alcune tracce di vernice lasciati dal veicolo che si era allontanato dopo l’incidente.

Dopo un lungo lavoro di ricerca e di eliminazione degli elementi non rilevanti, l’attenzione si è concentrato su un particolare modello di autovettura della marca Audi ottenendo prima un riscontro oggettivo dalle telecamere lungo via Settembre e via Cavour, per poi restringere il campo delle indagini a due lettere della sigla della targa ed ottenere infine la targa completa del veicolo che era transitato ai varchi di controllo.

L’autovettura Audi che ha causato il sinistro è stata poi trovata abbandonata nel territorio del Comune di Candelo in quanto non più funzionante.

Il giovane che ha così potuto presentare denuncia alla propria compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.

Le sanzioni a carico dell’automobilista che si era dato alla fuga sono quelle previste dagli art. 15, 189 e 80 del Codice della Strada (il veicolo investitore è risultato anche sprovvisto della revisione periodica) il tutto per un importo di circa 500,00 euro e la perdita di 12 punti dalla patente di guida, oltre al risarcimento della Mercedes e dei manufatti stradali danneggiati. Per la fuga dopo l’incidente è inoltre prevista la sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi.