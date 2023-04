Al “Parco dell’albero d'oro" a Candelo, arriva il Sitting volley, la pallavolo inclusiva

Con il Sitting Volley proseguono gli interventi di sviluppo e potenziamento del “Parco dell’Albero d’Oro” l’area attrezzata inclusiva donata nel 2009 al Comune dall’asso= ciazione candelese “Ti Aiuto Io” onlus.

Già nello scorso anno sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione, dalla sostituzione delle panchine e della staccionata, alla piantumazione della nuova alberatura; è stato inserito un nuovo gioco e attrezzata un’area dedicata allo sgambamento dei cani. Entro maggio il prossimo passo: l’istallazione di un nuovo gioco a rotazione.

Ma non è tutto: "L’intervento non si limita al solo riallestimento - dice l’Ass. Michele Ansermino - l’obiettivo è quello di creare le condizioni ideali per la costruzione di relazioni positive. Il parco è uno spazio che crea occasioni d’incontro, scambio, conoscenza, condivisione e dialogo, favorisce socializzazioni coinvolgendo le realtà del territorio. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite afferma che lo sviluppo di una città sostenibile passa necessa= riamente attraverso una maggiore partecipazione alla vita di comunità di tutte le categorie di persone che la abitano. In questo senso, la corretta valorizzazione delle aree pubbliche è un tassello fondamentale per assicurare l’inclusione sociale e la conseguente crescita del benessere della società tutta”.

Nello sviluppo del parco giochi inclusivo, centrale è la capacità di offrire sfide e opportunità a bambini che posseggono abilità diverse, includendo il maggior numero possibile di utilizzatori dalle più disparate esigenze. L’area ludica deve essere uno spazio in grado di enfatizzare e stimolare le abilità di ognuno, proprio come pensato fin dall’origine dalla Associazione “Ti aiuto io” . Da qui l’idea di sviluppare il parco giochi promuovendo lo sport inclusivo - quale vettore di integrazione sociale - con l’inserimento di un campo di gioco per il Sitting Volley (sport inclusivo derivato dalla pallavolo).

“Riconosciamo la preziosità e l’importanza del parco e con la realizzazione dell’area sportiva - conclude il sindaco Paolo Gelone - il nostro “Parco dell’albero d'oro" tornerà ad essere protagonista della città proprio come merita”.