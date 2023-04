Biella: All’Ufficio Economato una lunga lista di oggetti smarriti

L'Ufficio Economato si occupa della ricezione, registrazione e custodia degli oggetti smarriti nel territorio comunale, con l'obiettivo di procedere alla consegna al legittimo proprietario ed è rivolto a chiunque abbia smarrito o ritrovato oggetti nel territorio comunale. Al momento si trovano giacenti i seguenti oggetti smarriti:

• n. 23 telefoni cellulari;

• n. 1 borsa da donna Combipel;

• n. 1 iPad;

• n. 1 sigaretta elettronica;

• n. 1 borsetta da bambina;

• n. 1 marsupio contenente numerose chiavi e telecomandi;

• n. 7 occhiali (4 vista/3 sole);

• n. 1 anello oro;

• n. 4 biciclette;

• n. 10 ombrelli;

• n. 1 carta prepagata;

• denaro contante;

• n. 1 orologio;

• n. 1 piccone;

• materiale di cancelleria scolastica provenienza ATAP;

• zainetti e borse contenente materiale sportivo provenienza ATAP;

• capi di abbigliamento provenienza ATAP;

• chiavi di autovetture e abitazioni

Gli oggetti rinvenuti o trovati per caso dei cittadini o dalle forze dell’ordine (carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale) vengono registrati presso l’Ufficio Economato del Comune. L’oggetto viene restituito, una volta valutata la verosimiglianza della dichiarazione, a chi se ne dichiara proprietario, rilasciando un verbale di restituzione o firmando il registro per ricevuta della merce. L'Ufficio si trova in via Tripoli 48 (telefono 015-3507438 oppure 015-3507435) ed è aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 15,30; il martedì e venerdì dalle 9 alle 13.