Ricambi originali per la vostra auto

Ora è possibile trovarli via web Negli ultimi anni la manutenzione dei veicoli è diventata sempre più impraticabile. Il prezzo dei ricambi aumenta ogni giorno e se il ricambio è originale, le cose si complicano ulteriormente. Per questo motivo, e grazie alla globalizzazione commerciale, il numero di proprietari che acquistano i ricambi online per i loro veicoli è in aumento.

DAPARTO, un pioniere nella vendita di ricambi online

Dalla piattaforma web della ditta DAPARTO, centinaia di rivenditori di ricambi auto di tutta l'Europa offrono i loro prodotti per l'acquisto online, con distribuzione diretta e tempi di consegna brevi. Quando si accede al sito, il cliente può scegliere tra una gamma di ricambi per qualsiasi tipo di veicolo, indipendentemente dal modello o dalla marca. In questo modo, DAPARTO mira a rendere il più semplice possibile agli interessati di trovare ciò di cui ne hanno bisogno, con la garanzia, inoltre, che tutti i ricambi sono originali e con la dovuta qualifica rilasciata da ogni concessionario.

Nella Comunità Europea, e in particolare in Italia, la realtà economica obbliga a trovare le condizioni per ottenere il maggior risparmio possibile. Ma nel caso della manutenzione dell'auto, i proprietari non possono permettersi di acquistare ricambi di dubbia qualità a scapito della propria sicurezza.

Infatti, chi vuole mantenere il proprio veicolo originale e le sue prestazioni come appena uscito dalla catena di montaggio deve, per forza, acquistare ricambi originali. Nel caso dei negozi di ricambi, essi possono offrire solo ciò che i fornitori portano loro. Pertanto, è piuttosto difficile ottenere il ricambio originale desiderato perchè la domanda è immensa. Così, il cliente finisce per acquistare un pezzo generico che non è stato approvato dalle case automobilistiche.

Come funzionano i ricambi presso i negozi fisici in Italia?

Se un proprietario porta la sua auto in un'officina, questa procede immediatamente a individuare i pezzi necessari, sia per un trattamento di manutenzione sia per sostituire una parte meccanica che ha subito un'usura dovuta al naturale logorio. Se l'officina è autorizzata, può essere certo che i ricambi utilizzati avranno la garanzia di fabbrica come i ricambi originali.

In questo caso, l'azienda che si occupa della manutenzione è la stessa che fornirà i pezzi di ricambio e i prezzi possono essere un po' più cari che altrove. Se invece l'officina è indipendente, spetta al cliente fornire i ricambi in base alla disponibilità del mercato. Fino a tempi relativamente recenti, questo era l'inizio dell'odissea del proprietario per trovare la casa giusta dove trovare l'esatto pezzo di ricambio di cui ne aveva bisogno.

Essendo originali ed esclusivi, questi ricambi sono spesso costosi. In alternativa, esistono sul mercato ricambi che non sono progettati per un particolare modello di veicolo, ma che possono essere adattati a una marca. Nella maggior parte dei casi, è necessario eseguire alcuni lavori aggiuntivi per rendere il pezzo adatto ai requisiti di utilizzo. Questi non sono consigliabili per nulla.

D'altra parte, esistono anche i cosiddetti ricambi aftermarket che sono prodotti da aziende indipendenti, ma secondo le linee guida e le specifiche tecniche fornite dalle case automobilistiche. Per questo motivo, hanno la loro approvazione ufficiale e le stesse garanzie dei ricambi originali. Tra questo tipo di ricambi possiamo distinguere:

Ricambi omologati. Pur essendo repliche di ricambi originali, hanno l'approvazione delle case automobilistiche, possono essere costruiti con leghe metalliche diverse da quelle originali. Per questo motivo, possono avere una vita utile più breve e una resistenza inferiore.

Ricambi equivalenti. Sono dei pezzi prodotti in modo indipendente e approvati dalle aziende, ma non destinati alla catena di montaggio. Hanno un certificato di qualità della Comunità Europea.

Ricambi ricondizionati. Anche se non sono considerati ricambi, vengono messi in vendita come ricambi auto prodotti. Si tratta di ricambi classificati o approvati come originali, ma non venduti come tali a causa di un difetto di fabbrica. In questo caso, si tratta di pezzi che hanno ricevuto qualche aggiustamento che ne sminuisce l'originalità , anche se non influisce sulla sicurezza del veicolo.

Nelle case fisiche di vendita di ricambi è molto comune trovare ricambi generici non autorizzati dalle case automobilistiche. Questo è il gruppo di ricambi che offre la minore affidabilità e, in genere, potrebbero compromettere la funzionalità di sicurezza del veicolo.

Vendita di ricambi online in Italia