Treni, oggi sciopero dalle 9 alle 17 del personale Trenitalia

Otto ore da incubo, per chi oggi deve muoversi in treno. Dalle 9 alle 17, infatti, i maggiori sindacati di categoria hanno proclamato uno sciopero del personale Trenitalia che interesserà anche Torino e il Piemonte.



Il rischio, a causa della protesta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, è di corse cancellate o con forti ritardi. Sia per quanto riguarda i treni regionali fino ad arrivare alle Frecce.



Da Trenitalia parlano di possibile "impatto significativo sulla circolazione ferroviaria". Dunque bisognerà armarsi di pazienza, andando a controllare le fasce e le corse garantite. Le informazioni si possono trovare sulla app e sul sito di Trenitalia, oppure sui canali social o chiamando il numero 800 89 20 21 (verde e gratuito).