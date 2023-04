Una lettrice: "Riqualificare il laghetto di Sandigliano? Forse è meglio riqualificare strade abbandonate"

Riqualificare il laghetto di Sandigliano? (Leggi Perchè non riqualificare il laghetto?) Forse è meglio riqualificare, o meglio ripristinare strade abbandonate da decenni.

Sicuramente caro amico delle tartarughe sei passato in Via Dante Alighieri, precisamente dal numero civico 66 direzione Cerrione. Si certo, te la ricorderai. Da queste parti è da più di venti anni che non si vede una manutenzione dell’asfalto seria, le linee bianche sono ormai sparite, i tombini e le buche si trasformano in piscine per zanzare al primo temporale . Buche ed asfalto malridotto non per colpa del passaggio della fibra (recentemente effettuato) ma esistenti da anni .Tutto ciò infiocchettato dall’alta velocità.

Ebbene si , lo sanno tutti, da queste partisi transita volando mettendo in pericolo chiunque transiti a piedi o in bicicletta e chi cerca di passare a 30 km/h come indica il cartello, considerato solamente dalle formiche. Quante multe per eccesso di velocità sono state fatte su questo tratto di strada in vent’anni ? Ti rispondo subito : zero. Quante telecamere sono state posizionate ?(installate in paese ed in via Roma) : zero. Qualche fenomeno vorrebbe posizionare da queste parti il salto berlinese (neanche a Berlino lo vogliono) con plasticoni bianchi e rossi lateralmente per ridurre la velocità (com’ è stato fatto in via Cesare Battisti in forma sperimentale) Paura.

Sai che ti dico , forse hai ragione, salviamo le tartarughe dalle guance rosse, da queste parti ci salviamo da soli. Viva le tartarughe !!!