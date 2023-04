Un lettore: "Le tartarughe al laghetto di Sandigliano non sono una specie protetta"

Buongiorno, vi scrivo in merito all'articolo pubblicato alcuni giorni fa relativo al “laghetto” di Sandigliano (leggi qui Perchè non riqualificare). Vorrei far presente che la “tartaruga dalle guance rosse” non è una specie esotica protetta in via di estinzione, ma bensì si tratta della Trachemys scripta elegans, la tartaruga dalle orecchie rosse, specie alloctona invasiva.

Molto probabilmente questi esemplari sono stati rilasciati da persone (ex proprietari) che non riuscendo/volendo più gestirli (finchè di piccole dimensioni si tengono e dopo che l’animale cresce bisogna sbarazzarsene) li hanno liberati.

Gli animali in questione hanno proliferato, sfruttando le risorse ambientali e alimentari del luogo togliendole a specie autoctone.

Concludendo, il laghetto si può riqualificare anche per un fattore estetico ma di sicuro non per salvaguardare la tartaruga.

Vi ho segnalato questo errore in quanto la disinformazione può portare a comportamenti non coretti anche da parte dei cittadini, perché leggendo questo articolo si potrebbero sentire liberi di rilasciare la loro tartaruga e svuotare i loro acquari nell’oasi protetta del laghetto di Sandigliano.

Cordiali saluti