Rally & Co in pista alla Baja Colline Metallifere con padre-figlio Gazzetta

Rally & Co in pista alla Baja Colline Metallifere con padre-figlio

Riparte questo weekend da Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto il campionato italiano cross country in occasione della prima edizione della Baja colline metallifere. Per la scuderia Rally & co al via i "Gazzetta" padre (Alberto) e figlio (Paolo) che a bordo della nuovissima Suzuki jimny affronteranno gli 80 km suddivisi in 4 tratti cronometrati con l'obiettivo di sgrossare l'auto e macinare più chilometri possibile.

"Una bella occasione per correre con mio figlio Paolo -dice Alberto - che non capita spesso visto che anche lui come me preferisce pilotare piuttosto che stare seduto a destra. Con suzuki stiamo testando questa nuova Jimny con la speranza che possa nascere un trofeo monomarca promozionale".