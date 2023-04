La SPB Ilario Ormezzano Sai torna in campo, al Palapajetta attesa Acqui Terme

Finita la pausa pasquale per la SPB Ilario Ormezzano Sai, si torna in campo al Palapajetta. Sabato alle 20.30 ci sarà l’ultima gara in casa del girone di Serie C, prima di affrontare le gare dei playoff. Ad affrontare i biellesi sarà la formazione di Acqui Terme, a caccia di punti importanti per la salvezza.

“Finalmente si torna a giocare - dice lo schiacciatore Filippo Brusasca -. Dopo le meritate vacanze di Pasqua siamo tornati in palestra più carichi che mai. Vediamo l’obiettivo avvicinarsi e sappiamo che arriveranno le partite fondamentali per la stagione. Ora dobbiamo lavorare con costanza in palestra, per arrivare in forma ogni sabato. Vi aspettiamo sabato per l’ultima gara del girone.”

Appuntamento a sabato sera alle 20.30, al Palapajetta, per assistere ad una delle ultime gare in casa della SPB Ilario Ormezzano Sai!