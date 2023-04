La Marmora, ancora due ori per Bocchio Ramazio e un argento per Vialardi

Arianna Bocchio Ramazio, la ginnasta di punta della Società Ginnastica La Marmora ancora una volta è salita sul gradino più alto del podio nel Campionato Individuale Silver del Livello Eccellenza. Infatti nel week end prima di Pasqua ha partecipato alla gara solamente su due attrezzi e per conquistare la medaglia d’oro sia al volteggio che alla trave non ha avuto alcuna avversaria in grado di contrastarla.

Le sue tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone hanno deciso di farla gareggiare solamente a due attrezzi per non affaticarla in questo periodo dell’anno. Nella terza prova del Campionato regionale Gold Allieve nel terzo livello Beatrice Vialardi ha confermato il risultato delle gare precedenti conquistando la medaglia d’argento. Helena Garavaglia, non ancora al top della forma, si è classificata ottava, Entrambe gareggeranno nell’ultima prova regionale tra una decina di giorni e nel frattempo hanno continuato ad allenarsi giornalmente.

Ha fatto eccezione una serata della scorsa settimana quando tutte le ginnaste e le loro tecniche sono state invitate alla festa fiabesca di Arianna Bocchio Ramazio per il suo diciottesimo compleanno. Tra cena, fuochi d’artificio ed ogni genere di intrattenimento hanno abbandonato per un giorno la palestra e dimenticato i loro esercizi per festeggiare la loro compagna e beniamina. Il prossimo week end saranno in gara tutt’e tre le sezioni, l’Artistica Maschile con la serie C, la Femminile con la serie D e la Ritmica con la gara individuale Silver LA.