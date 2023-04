Il biellese Matteo Sella nel CAI Eagle Team, missione Patagonia

Il grande alpinismo ancora una volta passa da Biella. Martedì 11 aprile sono stati resi noti i nomi dei 15 alpinisti selezionati per comporre l'Eagle Team, la cordata capitanata dal ragno di Lecco, accademico del Cai, Matteo Della Bordella, con l'obiettivo di realizzare una spedizione internazionale in Patagonia nel 2025. E tra questi magnifici 15 c'è il biellese Matteo Sella di 26 anni.

A Matteo, membro del Consiglio sezionale, vanno le congratulazioni del presidente Andrea Formagnana che si fa portavoce dei 2 mila soci biellesi del Club. «A distanza di poco meno di 70 anni da quando un grande e forte alpinista biellese - era Ugo Angelino - venne scelto per far parte della spedizione che nel 1954 avrebbe portato a sventolare il tricolore in vetta al K2, un altro biellese viene scelto per un altrettanto ambizioso obiettivo. Vedo in Matteo dei tratti comuni con Ugo, in particolare le capacità di analisi e di organizzazione».Tra i selezionatori dell'Eagle Team c'era un altro grande nome dell'alpinismo, anche lui biellese, quel Mauro Penasa direttore della Scuola nazionale di alpinismo dedicata a Guido Machetto e che oggi è presidente nazionale del Club Alpino Accademico.

«La notizia della selezione di Matteo Sella per l'Eagle Team significa molto per la sezione. Significa che la scuola biellese di alpinismo è viva, il testimone passa di generazione in generazione e questo non può che far bene al movimento in generale. Sono convinto che presto vedremo un effetto trascinamento con nuovi e motivati giovani pronti a iscriversi ai nostri corsi. Con Quintino Sella, fondatore del Club alpino Italiano 160 anni fa e nostro presidente onorario dal momento della costituzione della sezione di Biella 150 anni fa, non possiamo meglio dire che Excelsior!!!»