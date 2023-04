Biella Motor Team pronto per il Rally Regione Piemonte ad Alba

Nel fine settimana Alba si trasforma nella capitale del motorsport italiano. La cittadina piemontese, infatti, ospita i protagonisti del Campionato italiano rally che sulle strade delle Langhe disputeranno il loro secondo appuntamento stagionale.

Il Rally Regione Piemonte, nuovo nome del Rally di Alba, si preannuncia come un grande spettacolo per gli appassionati e per i partecipanti alla gara. All’evento non poteva mancare la scuderia Biella Motor Team capitanata da Claudio Bergo che si presenta ad Alba fiduciosa di ottenere risultati importanti.

Nella gara valida per il Campionato italiano c’è il navigatore Luigi Cavagnetto che sarà al fianco di Alessandro Forneris. Hanno il numero 90 e correranno con una Suzuki Swift Boosterjet con cui cercheranno punti importanti per il trofeo della Casa giapponese.

Nella gara valida per la Coppa Rally Zona 1, che segue quella del Campionato italiano assoluto, con il 204 parte il navigatore Alessandro Mattioda che ha possibilità di fare bene a fianco del pilota locale Jacopo Araldo con una Skoda Fabia, con il 212 c’è l’altro navigatore Luca Ferraris che corre con Pierangelo Tasinato su una Skoda Fabia Rally 2 mentre con il 234, dopo averla “assaggiata” al Camunia Rally, su una Peugeot 208 GT Line di classe Rally4 sono in lizza Massimo Lombardi ed Erika Bologna.

Con il 293 lotteranno per la supremazia in classe N2, con una Peugeot 106 Rallye, Alessandro Colombo e Matteo Grosso.