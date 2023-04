Sempre più spesso si sente parlare delle velette in cartongesso e che ne ha già sentito parlare sa benissimo che sono degli elementi architettonici che vengono presi in considerazione nell'ambito dell' interior design nello specifico e più In generale nell'ambito dell'edilizia perché riescono a creare degli effetti di profondità e di dinamismo all'interno di un qualsiasi ambiente e quindi parliamo di un qualsiasi locale

Stiamo facendo riferimento a degli elementi decorativi che vengono realizzati utilizzando un materiale leggero, versatile e soprattutto economico come il cartongesso che tra l'altro è un materiale che spesso come tutti sappiamo viene utilizzato dagli esperti nel settore per creare all'interno di un qualsiasi locale una parete divisoria.

E pensiamo a quelle famiglie che vogliono dividere una stanza in due perché adesso hanno un figlio o una figlia in più e dividono una grande stanza,ma anche per realizzare dei controsoffitti per capirci

Per quanto riguarda la loro parte strutturale se sono costituite da una struttura interna in metallo o legno che è una struttura portante e quindi regge il tutto e poi verrà applicata la parte del cartongesso creando delle strutture da una parte resistenti nel tempo ma anche dall'altra molto facile da installare e questo è chiaro che è molto gradito dalle persone che si occupano di questo ambito

Ma soprattutto è gradito dai clienti perché danno un tocco di raffinatezza e di eleganza in vari tipi di contesti sia commerciali che residenziali perché grazie agli stessi potremmo creare anche dei giochi di luce inserendo magari delle illuminazioni led che ottenendo un effetto suggestivo che valorizza l'arredo presente in quella stanza specifica

Tra l'altro le stesse possono essere realizzate in varie forme e dimensioni in base alle esigenze del cliente in questione, ein base al progetto che ha in testa e quindi ne possiamo trovare di forma circolare o ellittica o rettangolare o quadrata dipende anche dall'effetto che vogliamo trasmettere con le stesse

In molte situazioni può essere utile prendere in considerazione le velette in cartongesso

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono varie le situazioni e varie le stanze all'interno di una casa rispetto alle quali potremmo prendere in considerazione queste due velette in cartongesso magari invitando gli esperti nel settore a fare un sopralluogo per vedere dove si possono installare con più successo

E magari visitando il nostro ufficio che abbiamo in casa o uno studio professionale potrebbero essere utilizzate per creare delle zone separate in questo contesto così da creare una zona dove ci possiamo rilassare tra un lavoro e un altro

Ma magari potrebbero essere utilizzate anche in una camera da letto per creare un effetto di illuminazione soffusa che favorisce relax e riposo, ma sono anche molto utili in una zona soggiorno o sala pranzo per creare una cornice e stiamo facendo solo degli esempi

L'importante è mettersi d'accordo poi chiaramente per quanto riguarda il preventivo e per quanto riguarda i tempi di consegna dei lavori che sono sempre delle informazioni importanti per i clienti