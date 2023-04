Quando parliamo di tende da sole montaggio parliamo di un argomento interessante a prescindere dal periodo in cui ci troviamo, però è indubbio che ci troviamo nei mesi primaverili e ci avviciniamo velocemente verso l'estate diventa ancora più interessante perché le stesse come tutti sappiamo servono per creare zone d'ombra o su un giardino o su un terrazzo o sul balcone e in particolare quindi si parla di spazi esterni da proteggere dai raggi del sole per mantenere sempre un ambiente fresco e confortevole anche quando fa più caldo nei mesi estivi

Poi è chiaro che parliamo di tende da sole al plurale perché ce ne stanno dei vari tip,i mentre per quanto riguarda il montaggio lo stesso dipende pure da quale tenda da sole abbiamo deciso di comprare

Per questo motivo tanti sono i modelli di tende da sole e tante sono le modalità di montaggio dipendendo dalle esigenze della persona in questione

Infatti la scelta del metodo di installazione dipende anche dalla grandezza della tenda, dal tipo di supporto disponibile e anche da dove la vogliamo installare, e quindi dalle caratteristiche dell'ambiente esterno

Per esempio potremmo optare per un montaggio a soffitto quando li vogliamo fissare lì ed è un tipo di montaggio adatto per un ambiente esterno come le verande o i portici e quindi in quelle situazioni dove la stessa non può essere fissata direttamente alla parete

In queste circostanze è meglio e anzi obbligatorio assicurarsi che il soffitto abbia una struttura resistente per sostenere il peso

Mentre appunto per quanto riguarda il montaggio a parete è quello più tradizionale perché in questo caso le tende le possiamo direttamente installare sulla parete dell'edificio,ed è un tipo di montaggio adatto per giardini balconi o terrazzi che hanno delle pareti solide

In genere gli esperti nel settore ci spiegano che per questo tipo di montaggio il segreto è posizionare la tenda a due metri di distanza dall'edificio in modo che la stessa garantisca un'adeguata protezione dal sole senza bloccare la luce naturale che arriva dalla finestra e quindi anche qui bisogna capire se la parete riesce a sostenere il peso della tenda

Dobbiamo scegliere un montaggio per una tenda da sole in base alla situazione specifica

Per quanto riguarda un altro tipo di montaggio possibile per una tenda da sole possiamo pensare al montaggio sui telai e possono essere in alluminio o in acciaio e hanno delle guide laterali che permettono la tenda di scorrere facilmente nel supporto ed è ideale per esempio per un ambiente come la piscina e gli stessi possono essere comunque installate a soffitto o a parete ed è un tipo di montaggio che consente di rimuovere la tenda magari durante un giorno di maltempo o durante l'inverno

Per scegliere il montaggio per la tenda da sole in base alla situazione specifica come suggerivamo nel titolo di questa seconda part,e chiaramente è fondamentale un sopralluogo da parte di questi esperti che dovranno valutare la situazione e organizzare un intervento più efficace e rapido possibile