Scarlatta Piante, Agrumi in vaso: 3 trucchi (+1) per risolvere i problemi più comuni

“Sono tanti i clienti che mi chiedono consigli su come curare le loro piante di agrumi in vaso – racconta Davide Scarlatta – e, bene o male, i problemi che riscontro sono spesso gli stessi: foglie gialle, frutti che cadono o che non crescono o acqua stagnante nel sottovaso. In realtà, trovarsi a fine inverno con degli agrumi in vaso sani, è più semplice di quello che si pensa”.

Nell’articolo di oggi, Davide ci svela 3 trucchi (+1) per avere degli agrumi in vaso rigogliosi, che faranno invidia ai migliori agrumeti siciliani.

1. Ritira gli agrumi nel posto giusto

“Il tuo limone perde le foglie d’inverno? Sicuramente lo hai ritirato nel posto sbagliato. Pensaci bene: appena è arrivato l’inverno hai preso i tuoi agrumi in vaso e li hai portati dentro al caldo, vero? Ecco, probabilmente l’ambiente in cui li hai messi è decisamente troppo caldo per loro, e magari anche poco luminoso, per questo il tuo limone ha iniziato a perdere le foglie. Il posto migliore per ritirare gli agrumi d’inverno è un luogo all’aperto ma molto riparato, come una tettoia o un angolo esposto a sud, ad esempio”.

2. Usa il terriccio corretto

“Il tuo arancio non cresce? Fai attenzione, perché stai usando il terriccio sbagliato. Gli agrumi sono moltoesigenti in fatto di nutrizione e di terreno; se diamo per scontato che un terriccio valga l’altro, facciamo solo dei grandi danni. Le piante rischiano di non crescere o di crescere male, di non svilupparsi. Questo avviene perché il terriccio che abbiamo usato non permette alla pianta di assorbire in modo corretto gli elementi nutritivi; la soluzione è sostituire il tuo vecchio terriccio con un terreno specifico per gli agrumi. Nel nostro negozio, Scarlatta Piante, lo trovi disponibile in tutti i periodi dell’anno”.

3. Fai attenzione al sottovaso

“Hai acqua stagnante nel sottovaso? Per gli agrumi in vaso è dannosissimo perché quest’acqua fa marcire la radice. Può causare perdita dei frutti, foglie gialle e addirittura disseccamento dei rami. La soluzione? Solleva il vaso, così che l’acqua non sia a contatto con la radice”.

E ora, l’ultimo trucco di casa Scarlatta!

(+1) Lascia perdere i lupini

“Stai ancora concimando con i lupini, ma i tuoi agrumi sono comunque mediocri? Come ti dicevo prima, gli agrumi sono molto esigenti in fatto di nutrizione. Il lupino è un ottimo prodotto: contiene azoto a lenta cessione (anche se in bassa percentuale, solo il 3-5%) ed è ricco di sostanza organica. Ma le piante di agrumi necessitano di una nutrizione più completa, che preveda l’apporto di più elementi nutritivi: non solo azoto, ma anche potassio, fosforo e microelementi. Devo ammettere che anche io, anni fa, proponevo questa soluzione ai miei clienti – confessa Davide – ma è proprio vero che non si smette mai di imparare! Col tempo mi sono informato e ho approfondito la questione con i miei fornitori più fidati e ho capito che i lupini non sono affatto la soluzione migliore per coltivare le piante di agrumi. Ho deciso, quindi, di lasciarli perdere e di sostituirli con soluzioni decisamente più complete ed efficaci. Il nostro cavallo di battaglia? Il concime “Chicchi di Sole”, specifico per gli agrumi a lenta cessione, ricco di azoto, fosforo, potassio, ferro e microelementi creato da un nostro fornitore che si occupa di coltivare gli agrumi da più di 50 anni e che consiglio alla maggior parte dei miei clienti che mi chiedono consigli su come migliorare la salute dei loro agrumi in vaso. I risultati sono spettacolari”.

Questi pochi e semplici passi possono già dare una grande svolta alle vostre piante; ma, per avere una soluzione adeguata e specifica al vostro problema, Davide consiglia di passare direttamente in negozio per chiedere una consulenza: sarà necessario portare un ramo della pianta, delle foglie o una foto degli agrumi, e lui si occuperà di valutare personalmente il problema e di proporre una soluzione completamente personalizzata. E se non vi è possibile passare in negozio, basterà inviare una foto tramite messaggio WhatsApp e Davide vi risponderà!

