I Nuovi Camminanti in trasferta a Moncalieri

La compagnia teatrale biellese I Nuovi Camminanti, sabato 15 aprile alle ore 21:00 sarà in trasferta a Moncalieri al teatro San Matteo, all’interno della stagione teatrale “Il Nostro Siparietto 2023” con lo spettacolo “Il castello” di Anna Bruni e Mariella Acquadro, regia di Mariella Acquadro.

Una commedia brillante in due atti già portata in scena con grande successo di pubblico al Teatro polivalente di Ponderano e al Teatro di Pralungo, di ambientazione storico-romantica, ricca di amori passati, presenti e forse futuri, drammi familiari, presenze ultraterrene, intrighi finanziari, rivendicazioni, sconvolgenti scoperte e graditi ritorni. Non mancheranno i colpi di scena, gli effetti speciali e le battute sagaci che permetteranno al pubblico di trascorrere una serata in allegria.