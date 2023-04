Gaglianico, ritorna il progetto “Tapa Run”, FOTO e VIDEO

“Dopo dieci anni ci ritroviamo per otto appuntamenti in cui avremo l’opportunità di correre e divertirci sulle vie del biellese”, ha esordito così Mario De Nile, referente del progetto Tapa Run Biella, ieri mercoledì 12 aprile, alla presentazione del progetto.

Sin dalla loro nascita i Tapa Run hanno investito su sport e territorio, organizzando momenti di sport che si sono distinti per l’attenzione sui temi dell’inclusione e socialità.

E ieri, De Nile, ha presentato la carrellata degli eventi presenti per la stagione, a partire da Gaglianico fino ad arrivare ai sentieri del Tracciolino, “Sport, buon cibo e territorio, fra gli itinerari della Burcina e le degustazioni di prodotti tipici”. Questo è l’obiettivo dei podisti, che grazie alle collaborazioni con numerose realtà associative, hanno introdotto l’inclusione all’interno del loro progetto.

I Tapa Run propongono un calendario di iniziative che coinvolgeranno aziende, associazioni e atleti, e che, con la maglietta dell’iniziativa, porteranno un messaggio sportivo che oltrepassa i limiti della corsa.

Il programma 2023:

Mercoledì 19 aprile “Find your run brooks con Tap’aperitivo”, avrà luogo alle ore 18:30 a Biella Sport.

Sabato 29 aprile “Good Morning Biella”, aprirà la stagione podistica con il primo allenamento collettivo di cinque chilometri su strada sterrata. Il ritrovo, con partenza alle ore 6:15, sarà a Biella all’Edicola di Corso 53 fanteria; al termine dell’allenamento seguirà il ristoro.

Domenica 7 maggio “Cashmere Run”. Ore 10:00 a Pollone, presso il piazzale dello stabilimento PIACENZA 1733, allenamento collettivo di 5 chilometri nel Parco della Burcina, a seguire ristoro per tutti.

Mercoledì 10 maggio “Running Beer, Sacro & Profano” avrà luogo a Candelo, alle ore 18:30, nell’area camper dietro al Ricetto. Alla corsa di cinque chilometri su sterrato, seguirà il ristoro.

Domenica 14 maggio “Polenta Run” a Oropa alle ore 10:00. Il ritrovo presso il cancello d’ingresso al Santuario, verrà seguito dall’allenamento collettivo lungo la via panoramica del Tracciolino. Al termine, tutti gli iscritti potranno assaporare la polenta, grazie alla Famiglia Ramella della Croce Bianca. In chiusura si scatterà la fotografia celebrativa sulla scalinata.

Mercoledì 17 maggio “Match Point Run”, alle ore 18:30 presso Tennis Biella in Via Liguria, allenamento collettivo di cinque chilometri e a seguire il ristoro.

Mercoledì 24 maggio “Run for Good Life” si terrà alle ore 21:00, a Palazzo Ferrero di Biella, il convegno “La Corsa a Misura d’Uomo, benefici sul corpo e sulla mente della corsa e come intraprendere l’attività in maniera salutare”. Gli oratori saranno il Dott. Fabrizio Forzan, psicologo dello sport e il Dott. Gianluca Stesina medico dello sport.