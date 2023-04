Domenica si parte alla scoperta di Magnano, un borgo medievale sospeso nel tempo

“Se ti fermi un attimo e rimani in silenzio tutto ti apparirà com'era: puoi vedere cavalieri erranti e pellegrini esausti dai loro interminabili viaggi, speziali intenti a creare elisir di lunga vita, artigiani del ferro pieni di fuliggine, monaci in processione per scongiurare qualche malanno e disgrazia, maestri muratori intenti a costruire nuovi edifici e donne con lunghe vesti e calze suolate badare al fuoco dei calderoni accesi nei cortili. Suoni di orazioni, le risate dei bambini, il profumo della zuppa di cereali, il sentore floreale del mosto del vino e il rumore del ferro lavorato, si alternavano ai venti che parevano ululare versi infiniti al cielo, sospeso tra costellazioni di orse, custodi di un sapere ancestrale”. Ecco il luogo misterioso descritta dall'Associazione Culturale White Rabbit Event che ha in programma un nuovo evento a Magnano domenica 16 aprile dalle 14:30 alle 17.

“Viaggeremo indietro nel tempo alla scoperta di un antico borgo medievale rimasto inalterato nei secoli, fortificato nel XIII secolo e passeremo sotto la misteriosa torre-porta posta a difesa dell’abitato – spiegano - Nelle vie del borgo respireremo l’aria di un tempo misterioso che questo borgo ha mantenuto, evocando le antiche gesta degli Avogadro, dei Vescovi di Vercelli, e dei fabbri che avevano ereditato le loro conoscenze dalle antiche popolazioni pre-cristiane che si erano dedicate alla ricerca dell’oro di Vittimula. Il tour guidato partirà dalla enigmatica Chiesa romanica di San Secondo (aperta per l'occasione) e vi condurrà in un antico villaggio celtico, fino alla scoperta del misterioso ricetto medievale e del tetro pianoro delle forche”.Per info e prenotazioni chiama il 3519792609 o scrivi a info@whiterabbitevent.it