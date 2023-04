Julia Ituma, morta a Istanbul la giocatrice di volley dell'Igor Novara: aveva 18 anni

Tragica notizia per la Igor Novara e per il volley italiano. Nella notte ha perso la vita a Istanbul, dove si trovava con la squadra per il ritorno delle semifinali di Champions League, Julia Ituma. Come riportato dai media nazionali, l’opposto diciottenne della squadra piemontese è precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra. Ancora incerte le cause che hanno portato alla sua morte.