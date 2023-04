Grave incidente sul lavoro, 23enne trasportata in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara

Nelle campagne intorno a San Nazzaro Sesia si è verificato un grave incidente sul lavoro ieri, 12 aprile, intorno alle 20.

Una ragazza di 23 anni è stata colpita alla testa da una grossa pietra, che sembra essere stata scagliata da un trattore in movimento nei campi. La giovane è stata gravemente ferita e il personale del servizio medico di emergenza 118 è intervenuto prontamente per soccorrerla. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara per ricevere le cure necessarie.