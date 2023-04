Disavventura alla guida per una giovane residente in Valle Elvo, rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo.

È successo ieri, intorno alle 18.30, a Occhieppo Inferiore: stando alle prime ricostruzioni, la 20enne stava effettuando una manovra di parcheggio ed è finita contro la vetrina di un negozio. Accanto a lei era presente anche la nonna di 72 anni. Nell'impatto nessuno è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.