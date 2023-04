Fumo e scintille dal camino, scatta l'allarme incendio a Lessona (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Lessona per un incendio che ha interessato la canna fumaria di un'abitazione. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 13 aprile: a dare l'allarme i residenti che hanno notato fumo e scintille dall'interno del camino. Sul posto le squadre di Biella e Cossato per le consuete operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza.