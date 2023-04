Due finti agenti alla porta di un anziano di Valdengo, portati via oro e argenteria

Un anziano di Valdengo è finito nella rete dei truffatori. È successo ieri, 12 aprile: stando al suo racconto, due uomini si sono presentati alla sua porta spacciandosi per agenti della Polizia Locale, con tanto di pettorina e cappello di servizio.

Al 79enne avrebbero riferito di essere lì per effettuare alcuni controlli alle tubature e, per evitare eventuali contaminazioni, sarebbe stato necessario lasciare tutti gli oggetti di valore su di un tavolino. In seguito, con l'inganno, la coppia si sarebbe impadronita di denaro contante, monili in oro e argenteria. Sul caso indagano i Carabinieri.