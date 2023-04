Dolore a Cossato per la morte di Almo Toniolo, nel 2020 donò un'ambulanza alla CRI in memoria dei suoi cari

Lutto a Cossato per la morte di Almo Toniolo avvenuta all'età di 94 anni. Nato in Veneto ma giunto nel Biellese in tenera età, è sempre stato residente a Cossato. Nel 2020 donò alla Croce Rossa locale una nuova ambulanza di emergenza, in memoria dei propri cari scomparsi: la moglie Graziella e il figlio Claudio. Era molto conosciuto in paese, specialmente per le sue qualità umane.

Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Cossato. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 15 di domani, 14 aprile. La salma verrà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Cossato.