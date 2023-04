A Viverone l'incontro con l'autore Guido Donati

Venerdì 14 aprile, alle 20.45, nella Biblioteca di Viverone presentazione del libro "Di lui...solo più una medaglia?" di Guido Donati.

Il libro di Guido Donati è il racconto della ricerca del corpo di Mario, soldato dell’Esercito Italiano caduto sul fronte jugoslavo durante la Seconda Guerra Mondiale. Seguendo il desiderio della madre, i due fratelli superstiti, Giovanni e Donato, al termine della guerra si recano nella Jugoslavia di Tito per cercare le spoglie del fratello. Il viaggio rappresenta per i fratelli un momento di riflessione su quello che la guerra aveva significato per i due giovani, partiti come soldati entusiasti e tornati dal fronte come uomini vinti. È anche un racconto su come la Guerra, indipendentemente dall’esito storico, non rappresenti mai una vittoria ma sempre un momento di sconfitta collettiva per l’umanità. I due fratelli, con l’occasione della ricerca delle spoglie del fratello Mario, cercheranno di capire che cosa il conflitto mondiale abbia significato per ognuno di loro e di come la guerra abbia creato, nelle singole esistenze, un prima e un dopo.

L’autore, Guido Donati, è il figlio di uno dei due fratelli coinvolti nella ricerca delle spoglie di Mario.