Polizze RC: sul web aumentano le richieste per le assicurazioni moto

Il settore delle moto continua a essere protagonista sul mercato, con un costante aumento delle vendite.

Secondo quanto riportato da Confindustria ANCMA, infatti, il mese di marzo ha registrato un +26,6% di immatricolazioni rispetto al 2022. Il boom ha portato a una parallela crescita nella richiesta legata alle assicurazioni moto, con una concentrazione della domanda soprattutto online.



Come trovare la migliore assicurazione moto online

La polizza RC Moto rappresenta la copertura assicurativa obbligatoria per chiunque possieda un ciclomotore, in quanto consente di tutelarsi nei confronti dei danni provocati a cose o persone durante un incidente.

Naturalmente, l’entità del premio viene determinata da una serie di fattori che devono essere valutati tutti con grande attenzione, così da individuare l’assicurazione più indicata per le proprie necessità, contraddistinta dal miglior rapporto qualità-prezzo.

A questo proposito, attualmente un valido supporto può arrivare dai portali di comparazione online come Facile.it, che si contraddistingue per un servizio rapido e del tutto gratuito. Nel dettaglio, nella sezione RC moto di Facile.it è possibile passare in rassegna le proposte delle migliori compagnie del settore in soli 3 minuti. Per ottenere un preventivo esaustivo, infatti, è sufficiente inserire nell’apposito form la data di nascita dell’assicurato e la targa del veicolo, laddove già nota.



Quale copertura offre una polizza RC Moto

Ogni copertura assicurativa RC consente di ottenere il rimborso in caso di sinistro fino ad un massimale che viene stabilito in fase di stipula, e che rappresenta l’importo massimo risarcito.

In più, proprio come l’assicurazione auto, anche la polizza moto può essere personalizzata con apposite garanzie accessorie, che permettono di soddisfare le esigenze più diverse, come per esempio nel caso in cui si possieda una moto di grande cilindrata oppure qualora si utilizzi abitualmente il mezzo sia nel quotidiano che in occasione di viaggi e vacanze.

Nel dettaglio, queste coperture offrono il vantaggio di viaggiare con maggiore sicurezza e di tutelare il proprio mezzo da guasti, incidenti e imprevisti e riguardano sia il veicolo stesso, sia il conducente.

Nel primo caso si tratta della copertura Furto e Incendio, della polizza Kasko e della Kasko Abbigliamento: quest’ultima è una garanzia assicurativa specifica per le moto, che permette di proteggere l’abbigliamento tecnico e il casco.

Le garanzie che tutelano il conducente della moto sono le stesse di un conducente auto: Infortuni del Conducente, Assistenza Legale e Assistenza su Strada. Queste coperture potrebbero differenziarsi leggermente da una compagnia all’altra.



Come ottimizzare la spesa della polizza moto

Per ottimizzare le spese di una polizza RC Moto è possibile scegliere di optare per la sottoscrizione di una polizza temporanea o che può comunque essere sospesa per un certo periodo.

In entrambi i casi, si tratta di prodotti adatti quando l’intenzione è quella di utilizzare il veicolo saltuariamente. Le polizze temporanee hanno una durata limitata, solitamente di alcuni mesi, e rappresentano un’ottima scelta per chi utilizza la moto solo in alcuni periodi, ad esempio in estate o nel corso di vacanze e viaggi.

La sospensione della polizza consente di mantenere in essere la polizza assicurativa con la possibilità di sospenderla nei periodi in cui la moto non viene utilizzata. Un discorso a parte riguarda invece le moto d’epoca, che devono essere assicurate con una polizza apposita, ancora più conveniente rispetto a un prodotto convenzionale.