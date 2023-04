Masserano, nuova sede dell'Associazione Pubblica Assistenza Cuore

L’ Associazione Pubblica Assistenza Cuore (Apac ODV) ) di Borgo d’Ale raddoppia e “sbarca” nel biellese: domenica 16 aprile alle 15.00 inaugurerà a Masserano una nuova sede in Frazione Perini, 2.

“E’ un territorio sguarnito sotto l’aspetto dei servizi - racconta la presidente Emanuela Gili- le ambulanze più vicine sono quelle delle postazioni di Cossato e Gattinara. In realtà sono già quattro anni che abbiamo in ballo il progetto, ma con la pandemia tutti i tempi di realizzazione e consegna lavori della struttura si sono dilatati. Senza dimenticare l’aspetto burocratico, che ha inciso non poco sulla tempistica”.

Ottenute le autorizzazioni della Regione si è poi potuto procedere all’agognata apertura: al momento la struttura provvederà con una autoambulanza ai servizi di assistenza e trasporto per visite, dimissioni, trasferimenti tra ospedali, assistenza durante le manifestazioni sportive e non solo, escluso per ora il soccorso di base (118) di emergenza-urgenza. In previsione vi è già l’acquisto di un’altra autoambulanza e di un Doblò per trasporto disabili.

“Con l’anno nuovo, espletate tutte le pratiche e ottenute le autorizzazioni di prassi - continua il vicepresidente Marco Vercellotti - contiamo di includere la sede di Masserano nella Rete Territoriale di Emergenza Sanitaria come lo è già la nostra sede di Borgo d’Ale, operativa dal 2012 in ambito emergenziale 118 Piemonte e inserita nel settore delle Pubbliche Assistenze ODV. Speriamo di poter stringere una convenzione anche con il Comune per essere maggiormente e immediatamente operativi nei confronti della cittadinanza tutta”.

Attualmente Apac ODV è convenzionata con l’Asl di Vercelli e la centrale operativa 118 di Novara e opera sul territorio con 30 volontari e 6 dipendenti il tutto guidati dal corpo direttivo formato da 5 persone inclusa la presidente.

Con la sede di Masserano pienamente operativa si amplierà anche il numero dei volontari oltre che dei mezzi.

Vladimir Massara, giovane autista- soccorritore e co-fondatore con Alexandru Mihail Alexe e Matteo Fardin del “Gruppo Giovani del Cuore”,volontari 2.0, è entusiasta di questa nuova realtà, soprattutto è assai speranzoso di poter indirizzare e condividere con tanti altri giovani un percorso di volontariato in cui loro credono molto.

All’inaugurazione di domenica sono state invitate le istituzioni delle due province di Biella e Vercelli oltre ai tanti sostenitori.

L’ospite d’onore sarà Alessandro Mosca Balma, biellese, salito alla ribalta nazionale con la sua partecipazione alla trasmissione tv “Tu si que vales” condotta da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio SaKara nell’autunno del 2021, su Canale 5. Laureato in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Torino, oltre allo studio ha sempre avuto una passione piuttosto particolare: le acrobazie al palo con tanto di coreografie, che ne hanno fatto un personaggio assai noto e apprezzato dal grande pubblico.