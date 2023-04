SEAB accelera sul recupero crediti

Seab da un’accelerata contro gli inadempienti al pagamento della Tarip nei comuni di Biella, Cossato, Vigliano e Gaglianico. E' appena stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di recupero crediti ad una società esterna specializzata.

Uno dei primi interventi del Cda guidato da Gabriele Bodo è stata l’attivazione di un gruppo di lavoro, coadiuvato dai funzionari dei comuni interessati e dalla responsabile del settore crediti di Seab C.F., dedicato a strutturare una gara per l’affidamento del recupero crediti nei confronti degli utenti che non hanno pagato la Tarip negli anni passati. In precedenza, il problema degli insoluti aveva generato forti difficoltà finanziarie alla società, tanto da dover, per questo ed altri motivi, ricorrere alla procedura di concordato preventivo in continuità.

Oggi i controlli sulle utenze, domestiche e non, sono maggiori e tempestivi, al fine di sollecitare gli interessati a saldare quanto dovuto in modo da non gravare sulla collettività.

Si invitano coloro che non hanno eventualmente pagato a regolarizzare la propria posizione, onde evitare di ricevere bollette aggravate, inevitabilmente, dalle spese legali. Recuperare tutte le somme non corrisposte sarà anche un modo per ridurre le tariffe ai cittadini del biellese.

Gli interessati potranno, in via preventiva, recarsi presso gli sportelli di Seab per verificare la propria posizione relativamente agli anni dal 2016 o telefonare al numero dell’ ufficio preposto 015-8352915/980; inoltre, a tal proposito, Seab ha anche attivato una mail dedicata “recuperocrediti@seabiella.it" e un servizio di verifica on line disponibile sulla pagina della società stessa all' indirizzo: ”portaleseab.dbw.ies.it”.

Le posizioni debitorie potranno anche essere rateizzate concordando un eventuale piano di rientro.