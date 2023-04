“Ripartono i Bogiagreen, riparte l'impegno per una Candelo più pulita, più responsabile, più attiva per l'ambiente e per il decoro”. L'annuncio arriva dal sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “Vi aspettiamo venerdì mattina alle 10 davanti al Comune. Tutti possono partecipare: ogni settimana una passeggiata a Candelo, raccogliendo rifiuti per seminare civiltà e per dimostrare sempre che il rispetto e l'impegno sono più forti della maleducazione”.