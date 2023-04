Le segnalazioni dei nostri lettori mettono in moto le operazioni di pulizia da parte di COSRAB FOTO e VIDEO

In redazione, a newsbiella, arrivano molteplici segnalazioni di discariche abusive sul territorio biellese. Una di queste segnalazioni riferiva dell'incuria di un'area, quella posizionata nel retro dei magazzini del mercato coperto in via Santa Barbara a Biella.

Il Presidente di COSRAB, Salvatore Di Micco, dopo aver preso visione delle segnalazioni, ha incaricato la Cooperativa Orso Blu per la rimozione degli ingombranti gettati in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Aveva così dichiarato l'attuale Presidente Seab, Gabriele Bodo al momento della stipula della convenzione con la cooperativa:

"Intensificheremo i controlli e le operazioni di pulizia delle aree interessanti dall'abbandono improprio dei rifiuti, inasprendo le sanzioni per chi abbandonerà spazzatura e verrà individuato. Purtroppo, come accade nel corso di ogni operazione, sono stati raccolti molti rifiuti e di vario genere. Gli abbandoni impropri sono un'abitudine che stiamo cercando di scoraggiare sia campagne di informazione, sia con l'utilizzo di foto trappole, telecamere e, in caso di identificazione delle persone, multe e denunce. Ricordo alla popolazione che il territorio biellese ha sette eco centri, nei quali è possibile conferire gratuitamente ogni tipologia di rifiuto”.