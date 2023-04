Un lettore: "Perchè non riqualificare il laghetto di Sandigliano dove ci sono le tartarughe dalle guance rosse?"

Volevo portare alla vostra attenzione quanto segue: alcuni giorni orsono mi trovavo in Sandigliano nel Giardino pubblico di via Roma e ho purtroppo notato che nel " laghetto " ivi presente vi sono al suo interno numerosi esemplari di tartaruga ‘dalle guance rosse’ (specie protetta appartenenti a “una specie esotica in via d’estinzione”) le quali vivono purtroppo come si può vedere dalle fotografie allegate in un acquitrino melmoso e maleodorante quasi privo dell'acqua che necessitano tali animali.

In considerazione del fatto che l'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha avviato il mese scorso un importante intervento di pulizia e riqualificazione del laghetto della Burcina, sarebbe opportuno riqualificare tale sito o quantomeno renderlo vivibile per detti sensibili animali.

Si ringrazia