Opere d'arte e palazzi nel mirino degli ambientalisti, meglio multe o carcere, o silenzio dei media?

In principio è stata una protesta andata in onda nei musei, imbrattare le tele (Klimt, Veermer, Van Gogh) di opere famose per richiamare l’attenzione dei media. Poi si è passati alla vernice buttata sulle mura, con il Sindaco di Firenze Nardella diventato, di fatto, un meme umano nell’atto di salvare palazzi storici della sua città; per finire con il deposito di fertilizzante ai piedi del nuovo Palazzo della Regione Piemonte che prontamente il Presidente Cirio ha riutilizzato per i giardini pensili del Palazzo.

Gli attivisti ecologisti hanno usato questo sistema per porre l’accento sul degrado ambientale del nostro pianeta ma, di fatto, forse, hanno mancato l’obiettivo in quanto la discussione su come salvaguardare l’ambiente è passata in secondo piano rispetto all’atto che diventa uno sfregio nei confronti di un’opera d’arte o di edifici pubblici.

La domanda lecita è: protestare e manifestare il proprio pensiero è un elemento democratico e assolutamente condivisibile, ma deturpare un’opera d’arte o una vestigia del passato che senso ha, è necessario? Si parla di sanzioni, di carcere e di pene pecuniare per chi arriva a questi gesti estremi, un atto estremo forse per fermare quest’onda che, come detto, non aiuta la discussione, ma semmai priva la collettività di forme d’arte che hanno nell’armonia e nella bellezza la propria ragion d’essere. Forse varrebbe la pena di togliere la visibilità a chi compie questi gesti e in questo, la nostra categoria, potrebbe fare molto per evitare di fare pubblicità gratuita a gesti assolutamente inconsulti e che nulla hanno a che fare con il degrado ambientale. Ritorna però alla mente l’episodio di 50 anni fa quando Laszlo Toth colpì a martellate la Pietà di Michelangelo a Roma, un atto inconsulto, come molti ricorderanno, ma che ebbe il pregio di aumentare l’attenzione per il mondo dell’arte e della cultura.

Ora senza arrivare a quei livelli che questi attivisti studino l’arte, la storia e il passato e forse troveranno anche argomenti migliori da proporre in una discussione civile e pacata e forse potranno difendere oltre all’ambiente anche l’arte stessa. La cultura ne ha bisogno.