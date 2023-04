Nell’immagine, le formazioni di “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Pettinengo A.S. 1970”

Lunedì 3 aprile 2023 “Su Nuraghe Calcio Biella” vince 7-3 contro “Pettinengo A.S. 1970”, l’Associazione Sportiva che fa capo all’omonima Pro Loco diretta da Stefano Robbiolo e allenata da Ludovico Robattino. Incontro atteso e ben arbitrato da Orminio Rossi: dopo l’iniziale vantaggio della formazione proveniente dal “balcone del Biellese”, la rimonta dei giovani con le insegne della Sardegna sul cuore allenati da Roberto Geromel e diretti da Gaspare Carmona.

Nuova vittoria di “Su Nuraghe”, neutralizzando i 3 gol avversari messi a segno dal vice capitano Lorenzo Barbera. I 7 gol di “Su Nuraghe” sono opera rispettivamente: 2 del capitano Edoardo Ceria e 2 di Gabriele Giusio; ad aprire e chiudere la carrellata di reti a inizio e fine partita i 3 di gol di Stefano Mancuso, new entry nella formazione di “Su Nuraghe Calcio Biella”. Proveniente dalla militanza nell’eccellenza della “U.S.D. (Unione Sportiva Dilettantistica) Città di Cossato”, la presenza di Mancuso conferisce ulteriore lustro e prestigioso salto di qualità all’intero campionato provinciale di calcio a 7, categoria “open”, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Prima del fischio d’inizio, dopo essere stato accolto fraternamente accolto dai compagni di squadra, il presidente Pino Lopez ha voluto salutare il nuovo arrivo consegnandogli il gagliardetto del Comitato Provinciale di Biella. Con l’avvicinarsi dei play off, ancora una sfida è in calendario. Fuori casa, venerdì 14 aprile, alle ore 21:00, a Gaglianico presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center” di via Napoli, “Su Nuraghe Calcio Biella” raccoglierà la sfida dell’imbattuta capolista “Real Maggese”.