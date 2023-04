Rally Piemonte 2023 ad Alba, in pista i biellesi Tasinato e Ferraris con Biella Corse, FOTO

Tutto pronto per il 17° Rally Regione Piemonte, così si chiama la gara di Alba, che si svolgerà tra venerdì 14 e sabato 15 aprile sulle strade delle Langhe. In tutto 188 gli equipaggi al via, e tra loro ci sono anche i biellesi Pierangelo Tasinato di Biella Corse con il suo navigatore Luca Ferraris, in partenza con il numero 212. Correranno nel CRZ, 73 km a bordo della Skoda R5 del Team Miele.

"Il tracciato richiede una guida molto veloce, ci sono molti tagli e molto sporco - commenta Tasinato - . Al Rally del Canavese anche con la neve è andata bene, siamo fiduciosi e cercheremo di portare a casa un buon risultato anche questo fine settimana".

Sempre ad Alba Tasinato e Ferraris prenderanno parte all' R Italian Trophy trofeo Michelin anch'esso all'interno delle gare di Coppa Rally di Zona dedicato alle vetture delle classi R2-R3-R5-Rally2-Rally4-Rally5.