La J&G inizia la stagione sui podi toscani

Il primo week end di questo aprile soleggiato ha visto scendere in campo amazzoni e cavalieri per la seconda tappa del Trofeo 4 Regioni presso la J&G La Scuderia ideatrice ed organizzatrice di questo trofeo nazionale da ormai 13 anni.

I padroni di casa, allenati dai coach Sabrina Trinelli, Sara Falco, Edoardo Leoncavallo e Iacopo Molino han ottenuto i seguenti risultati: Argento in Under12Pro per gli Scudy U12PRO composta da Bianca Fettarappa, Noemi e Riccardo Maccarone, Kiara Peila e Alessandro Piccioni. Bronzo in Under15 per gli Scudy U15 alias Ginevra Gedda, Virginia Lesquier, Mattia Michelone, Miriam Pozzato e Isacco Zampogna e 6° posto per Denise Marcato in squadra mista con Virginia Ceccarelli, Sara Deangeli, Asia Zambino del Poggiarello La Ripa ASD e Vanessa Francesconi de Le Pianore ASD. In Under15Pro 11° posto per la squadra Bereal composta da Carlotta Finati e Simona Francesconi in squadra mista con Ilary Micale e Carlotta Romano dell’Equestrian Chieri Asd e Giovanna Petrelli de La Pirella S.S.D.

In Under18 conquistano nuovamente l’Oro gli Scudy U18 alias Marcella Bertolotti, Chiara Caracciolo, Giacomo Fontana, Maria Sofia Pontello in squadra con Roberta Buono degli Equestrian Riders Asd. In Under18pro Oro per Matilde Peila in squadra con Nicolò Cantoni, Federico Pedani e Valentina Vaccari del C.I. Del Mugnano e 6°posto per Valentina Carra in squadra con Anna Boscaino e Viola Rossi del C.I. Del Mugnano, Giancarlo Buja della Scuderia AZ e Caterina Ferraccioli de La Macchiarella. In open 7° posto per Matilde Gasparini, Matilde Leone e Sara Sovrano e 13° posto per Viviana Ferraris, Sole Ramella e Giulia Marcato.

In openpro arriva il 2° Oro per gli Scudy Open Pro squadra composta da Sara Falco, Edoardo Leoncavallo, Iacopo Molino Andrea Filigheddu del C.I. La Casa del Colle Asd e Luca Russo de La Pirella S.S.D. e 8° posto per gli Alligators alias Samuele Gedda in squadra mista con Rachele Contin de la Scuderia A.Z., Erica Vittoriosi del P.C. Al Pradazzo, Sara Guglielmin del C.I.Castellano e Carlotta Maset de L’isola Asd. In addestrativa argento per Sara Falco in coppia con Filippo Taresco e 6° posto per Iacopo Molino e Federica Ilardi. Mentre in Club i giovani della J&G La Scuderia hanno iniziato alla grande la loro avventura conquistando diversi podi: In A1 Oro per gli Scudy Baby Beledith Bertucci, Martina Pacino e Mattia Riva. In A2 4° posto per gli Scudy-Ranch Adelaide Quaglia, Leonardo Scavarda e Desiree Pelacchi. In A3 4° posto per le Scudy-Nelle Viola Vivolo e Vittoria Boggio.

In B1 6° posto per le Scudy B1 Dea Candini, Alessia Formica e Sofia Tardivo. In B2 Oro per gli Scudy-Chieri alias Carlotta Brendolan, Sofia Ferraris in coppia con Mattia Silvestri dell’Equestrian Chieri Asd, Bronzo per le Scudy B2 Erika Murador e Giulia Lombardino e 4° posto per le Scuby B2-BIS Sofia Dragone e Achille Gozzoli. Ci si ritrova per la 3° tappa del Trofeo 4 Regioni dall’8 al 10 settembre presso Le Lame Horses Sportin Club di Montefalco, dopo che i nostri atleti si saranno cimentati nei Campionati Italiani Individuali ad Arezzo e a Coppie a Tortona, dove si batteranno per ottenere un posto in nazionale e partire alla volta di Danimarca, Francia ed Inghilterra per disputare Europei e Mondiali.