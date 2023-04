Da tutta Europa alla 15° edizione del Panda Raid, in Marocco c'è anche Biella

E’ ormai prossima alla partenza la 15° edizione del Panda Raid, manifestazione motoristica internazionale che si svolgerà in Marocco dal 29 aprile al 5 maggio. Saranno trecento gli equipaggi, provenienti da tutta Europa, a sfidarsi sulle piste marocchine lungo un tragitto di circa tremila km da Nador a Marrachek su un fondo che varia fra sterrati, pietraie dune e sabbia.

La peculiarità della manifestazione? Sono ammesse solo ed esclusivamente Panda prodotte dal 1980 al 2003, per intenderci la prima serie che ha consentito al modello di essere considerato “un’icona” della produzione Fiat. Fra i partecipanti, l’equipaggio biellese composto da Maurizio Mancasola e da Maurizio Ribaldone, nella foto con il sindaco Claudio Corradino, patrocinato ufficialmente dalla Città di Biella.

Martedi 11 aprile scorso la vettura è partita in bisarca per la Spagna dove sarà raggiunta dall’equipaggio il 27 aprile. Il giorno seguente, a seguito delle verifiche di rito, è prevista la traversata in traghetto per il Marocco. Il rientro nel vecchio continente è previsto per il 6 di maggio.