Conto alla rovescia per la Biella-Santuario di Graglia

Ventesimo compleanno per la Biella-Santuario di Graglia versione moderna, organizzata dall'AS Gaglianico 74. Un'edizione che avrà numeri forzatamente ridotti in quanto la gara quest'anno non ha valenza per trofei o campionati regionali nella giusta ottica di alternanza con altre manifestazioni regionali Fidal. Mercoledì pomeriggio il numero di preiscritti è intorno a quota 100 con la possibilità di preiscrizione sino alle ore 24 di giovedì 13 aprile sul sito www.enter-world.it/gare. Dopodiché sarà comunque possibile prendere parte alla gara iscrivendosi domenica dalle 8 alle 9.30 di domenica mattina in segreteria gare in piazza Casalegno a Biella a pochi passi dalla partenza, prevista con di consueto in via Lamarmora.

IL PERCORSO

Il percorso è quello classico con partenza da Biella e arrivo al Santuario di Graglia passando per Occhieppo Inferiore, Muzzano e Graglia: sono 11,3 chilometri di gara con circa 400 metri di dislivello concentrati negli ultimi 7 chilometri. La partenza è prevista per tutti alle ore 9,45 con un tempo massimo di 1 ora e 45 minuti. E' previsto servizio cronometraggio a cura della FICR.

I PREMI

Sono previsti premi individuali assoluti per i primi tre classificati (montepremi di 320 euro) e per i primi tre di ognuna delle 8 categorie d'età maschili e femminili previste (per un totale pari a 1000 euro), oltre ad un pacco gara composto da prodotti del territorio, grazie al supporto dei partner dell'evento: Lauretana, Zegna Baruffa, Menabrea, Conad Occhieppo Inferiore, Scamuzzi, Dolce Manna, Il Fiore di Patrizia Taglioretti, Orologeria Coda, Fratelli Carlino Formaggi, GMP di Mauro Galavotti, Macelleria Acquadro, Studio Receptum Servizi Immobiliari, Bibosport.

I PREMI SPECIALI

Il trofeo Elio Cerruti a ricordo andrà alla prima società della classifica a punti. Verranno premiate con una coppa anche la seconda e la terza classificata.

L'ALBO D'ORO E I RECORD

Nelle 19 edizioni organizzate dall'As Gaglianico 74 in ambito maschile ben cinque sono state vinte da Alberto Mosca, tre da Massimo Galliano e due da Alberto Accatino. Tra le donne in vetta all'albo d'oro c'è la biellese Viviana Vellati con tre successi, due invece per Emanuela Brizio, Beatrice Lanza e Lara Giardino. Lo scorso anno podio tutto biellese in ambito maschile: vinse Paolo Orsetto in 41'49” davanti ad Alessandro Ferrarotti (41'51”) e a Matteo Lometti (42'44”). Tra le donne vittoria a sorpresa della lombarda classe 1969 Claudia Gelsomino in 49'01”, seguita dalla torinese Sarah Aimee L'Epee (50'42”) e dalla biellese Matilde Bonino (52'25”). Non esiste classifica all-time in quanto negli ultimi anni ci sono state delle leggere modifiche al percorso causa cantieri stradali e l'organizzazione ha deciso di non proseguire nello stilare questa classifica. ISCRITTI Sul sito https://gaglianico74.it/ sono presenti ulteriori informazioni e nei prossimi giorni verrà pubblicato l'elenco iscritti provvisorio.