Elezioni a Masserano, si presenta la lista del candidato sindaco Stefano Zanone

A stretto giro di posta è stata resa nota anche la lista dei papabili consiglieri a supporto del candidato sindaco di Masserano Stefano Zanone. Questi i nomi: Alessandro Beuto, 68 anni, pensionato; Virna Botta, 63 anni, pensionata; Andrea Brenna, 38 anni, ristoratore; Emanuela Cervelli, 68 anni, pensionata; Doriana De Rocco, 59 anni, insegnante; Teresio Gamaccio, 70 anni, pensionato; Laura Mascarello, 59 anni, commerciante; Maurizio Moscatello, 35 anni, operaio; Guerino Angelo Quaglia, 38 anni, collaboratore scolastico; Ilaria Tempia Caliera, 48 anni, impiegata.

Per l'occasione Zanone ha inviato un messaggio: “I prossimi 14 e 15 maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per decidere chi sarà il prossimo sindaco. Molti mi conoscono, perché amici, per via dell’attività professionale che ormai da 20 anni svolgo in paese, perché cresciuti insieme o perché sono già stato primo cittadino in passato, tra il 2004 e il 2009. Nato e cresciuto a Masserano, sono laureato in Economia Aziendale e lavoro come consulente fiscale e tributario nello studio che è passato di mano da mio papà a me. La serenità, la consapevolezza e l’equilibrio dei miei 47 anni mi hanno portato alla decisione di candidarmi alle prossime elezioni amministrative. Una scelta dettata dall’entusiasmo, dalla voglia di lavorare per un paese che ha un incredibile potenziale, che aspetta solo di essere scoperto. Le idee sono tante e da tempo si affollano nella mia mente, aggiungendo di volta in volta nuovi tasselli che le rendono quasi reali. Alcune di queste saranno visibili nel programma elettorale, altre mi aspetto arriveranno anche dalla cittadinanza, perchè essere una comunità vuol dire condividere, ascoltare e lavorare insieme, per lasciare ai nostri figli un paese bello, nel senso più ampio che questa parola possa avere".

E sulla lista: "A darmi ancora più carica ci sono dieci candidati consiglieri che non vedono l’ora di iniziare quest’avventura - sottolinea - La lista è nata quasi da sola e in poco tempo siamo diventati un gruppo affiatato e compatto. Insieme per Masserano è una squadra formata da uomini e donne, lavoratori e pensionati e siamo pronti a metterci in gioco”.