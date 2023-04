Indagine pre-matrimoniale

Quando parliamo di indagine prematrimoniale parliamo di un qualcosa di molto richiesto nell'ambito delle investigazioni private e quindi è uno dei servizi che viene richiesto a queste agenzie investigative e agli investigatori che ci lavorano all'interno ed è un qualcosa di molto delicato e che riguarda le coppie che si stanno per sposare

Infatti grazie a questa indagini si avrà la possibilità di conoscere meglio il partner che stiamo per sposare e con il quale ci stiamo per impegnare da tanti punti di vista anche dal punto di vista economico e legale e di cui possiamo avere il sospetto di non conoscere alcuni segreti e informazioni che potrebbero influenzare in un senso o non altro la nostra decisione in merito

Praticamente quando si contatta un'agenzia investigativa per questa questione una persona vuole avere tutte le informazioni del caso per quanto riguarda per esempio lo stato finanziario del partner per vedere se ha avuto un qualche tipo di fallimento magari con un'azienda o se lo stesso ha dei precedenti penali che non ha raccontato o ha delle situazioni familiari e altre informazioni riservate che poi potrebbero avere un impatto negativo all'interno della futura vita matrimoniale

Molti potrebbero criticare questa scelta perché sembra già una mancanza di fiducia a priori Ma è vero anche che quando ci si sposa non è solo una questione di sentimenti perché altrimenti significherebbe sposarsi con chiunque amiamo,ma ci vuole una certa fiducia reciproca e giustamente una persona prima di impegnarsi da tanti punti di vista vuole avere delle garanzie.

Poi è chiaro che se anche non scopriamo niente grazie all'investigatore privato e quindi ci tranquillizziamo per quanto riguarda il nostro o la nostra partner non vuol dire che poi le cose andranno per forza bene, però almeno non portiamo svantaggiati e cioè non partiamo con una persona che non ci ha raccontato delle cose che poi fanno la differenza all'interno del nostro rapporto e che potrebbero rovinarlo

Magari una persona ha dei debiti e non lo ha detto e quando si mettono in bene in comune si rischia di perdere i propri averi che non fa piacere a nessuno se vogliamo essere onesti

Un'agenzia investigativa utilizza varie tecniche per quanto riguarda l'ambito delle indagini prematrimoniali

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque un'agenzia investigativa usa varie tecniche e ha varie frecce al suo arco per quanto riguarda questo tipo di indagine prematrimoniale e non solo perché per esempio utilizzerà l'analisi delle comunicazioni elettroniche o farà una ricerca di informazioni online con lo scopo appunto di avere più informazioni che può

Per esempio potrebbe andare a controllare i profili dei social media di questa persona in questione oppure potrebbe andare a cercare delle informazioni e scoprire che la persona ha una causa legale in corso per fare un esempio

In ogni caso è un tipo di sorveglianza che deve essere effettuata in modo discreto e non invasivo o anche per non insospettire la persona in questione che non avrebbe piacere a vedersi controllata