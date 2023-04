Teatrando al Castello di Castellengo, ecco quando

Interpretato dagli attori di Teatrando e ideato in collaborazione con l’associazione Intorno al Castello, l’appuntamento, che verrà proposto sabato 15 aprile alla sera e domenica 16 aprile nel tardo pomeriggio, invita a scoprire il luogo attraverso alcune delle storie di cui è stato testimone.

Il pubblico, diviso in gruppi, partirà dall’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge (frazione Castellengo 16f) e procederà lungo un percorso in “otto passi” (come quelli fondamentali del tango) che, girando intorno al Castello ed entrando in alcune delle sue sale, permetterà di compiere un viaggio nel tempo, anche se non in ordine cronologico, ascoltando vicende accadute a Castellengo tra gli inizi del Quattrocento e i giorni nostri. Ad accompagnare ciascun gruppo di viaggiatori, passo dopo passo, saranno alcune guide, che forniranno qualche informazione per aiutare i partecipanti ad immergersi, di volta in volta, nell’epoca e nell’atmosfera delle singole scene.

Lo spettacolo sarà proposto con ingresso ogni 20 minuti, sabato dalle 19.30 alle 21.30 e domenica dalle 16.30 alle 18.30. Il percorso dura circa un’ora e 50 minuti.

Al termine del percorso è inoltre possibile partecipare a una degustazione a cura di Centovigne.