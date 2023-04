Graglia, tanti eventi nel calendario annuale della pro loco del Santuario

Sono davvero tanti gli appuntamenti inseriti nel programma della pro loco del Santuario di Graglia per questo anno.

Dopo i festeggiamenti del carnevale, ecco che il calendario prevede il 22 aprile alle ore 20,30 la cena al Rifugio Alpe Pianetti; il 5 maggio è invece in agenda la Fiera Primaverile a Graglia, mentre il 17 giugno ci sarà la "Cena sotto le stelle". Il giormno successivo, il 18 giugno, è in calendario la mostra mercato dell'artigianato.

Il 16 luglio è la volta della Festa dei bimbi al Santuario di Graglia, il 6 agosto la corsa Lauretana - Mombarone. E il 10 agosto "aspettando le stelle cadenti" passeggiata al Colle San Carlo e cena presso Ristoro Rocchi. Il 19 agosto è in agenda la "Festa del Villeggiante", pranzo presso Ristorante del Santuario.

Il 3 settembre ci sarà la distribuzione della colazione in regione Piamas (processione di Valle), 15 ottobre la castagnata e Gimkana per bimbi in collaborazione di G.S. GRAJA, il 5 novembre parteciperà a Toma e dintorni e per chiudere il 24 dicembre: panettone e vin brulé alla fine della Santa Messa natalizia.