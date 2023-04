Dal Nord Ovest - Trovati fratello e sorella anziani morti in casa da giorni

A marzo avevano lasciato la casa di riposo per tornare a casa. Ieri, nella loro abitazione in via Bagnolo, la polizia municipale, assieme ai vigili del fuoco di Pinerolo, ha trovato le salme di Domenico Pacchiotto, 92 anni, e sua sorella Luciana, 89.

Dei parenti avevano segnalato di non avere più notizie ed è arrivata la triste scoperta. Da quanto ricostruito dai carabinieri, i due anziani sarebbero morti per cause naturali qualche giorno fa. Sui corpi, che non presentavano segni di violenza, è comunque stata ordinata l'autopsia per verificare le effettive cause del decesso.